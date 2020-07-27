Українцям планують виплачувати компенсацію вартості "Пакунків малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, але не отримали бебі-бокс

Про це повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України.

"30 червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі Антимонопольний комітет України ухвалив рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка", – йдеться у повідомленні.

Тому у міністерстві розробили проект урядового рішення, яке передбачає виплату грошової компенсації. Сума цієї компенсації складе близько 5 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що українцям в 2020-2021 підвищать податок на нерухомість.

Так, вже в цьому році за кожен зайвий квадрат нерухомості передбачений податок в розмірі до 62,5 грн. У наступному році його підвищать - до 70,8 грн за квадратний метр.

Важливо відзначити, що податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% від мінімалки.

Варто враховувати, що українці за квартиру до 60 і будинок до 120 квадратів - не платять податок на нерухомість. Правда, місцева влада може самостійно підвищити ліміт: приміром, оподатковувати квартира від 80 квадратів, замість 60. Що стосується ставки податку, місцева влада може її тільки зменшувати.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

Також Politeka писала, що різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилося термінове заяву Мінфіну.