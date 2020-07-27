Частину українців можуть залишити без виплат через величезний дефіцит в Пенсійному фонді

В ПФУ планують зменшити кількість тих українців, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Таке нововведення має вступити в силу після запуску нової пенсійної реформи.

Про це повідомили журналісти видання Finance.ua.

В першу чергу хочуть скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. До того ж, багато українців не зможуть отримати пенсію за вислугу років, адже таку можливість отримає лише дуже вузьке коло осіб.

Щоб покрити ці витрати беруть гроші з держбюджету, а так як коштів катастрофічно не вистачає і українців будуть переводити на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати в цьому питанні особливо не можна.

Для того, щоб скоротити витрати, в Україні буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і пенсійний стаж. Нагадаємо, що вже з 2021 року, щоб вийти на пенсію, українцям потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. І ця цифра з кожним роком буде збільшуватися, поки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

Також раніше повідомлялося, що пенсії в Україні можуть збільшитися вдвічі, якщо у Мінсоцполітики правильно реформують пенсійну систему. Такі плани озвучила міністр соцполітики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, діюча пенсійна система несправедлива до пенсіонерів, тому її потрібно змінювати.

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