Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як захід для підтримання стабільної роботи транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зафіксовано у місті Самар після рішення виконавчого комітету про оновлення тарифів на міські та приміські автобусні перевезення, передає видання Politeka.

У межах громади встановлено нову базову вартість поїздок — 25 гривень замість попередніх 20. Це стосується внутрішніх маршрутів і безпосередньо впливає на щоденні переміщення мешканців між житловими районами, об’єктами інфраструктури та транспортними вузлами.

Окремо переглянуто ціну на напрямку Самар — Дніпро. Тепер проїзд коштує 70 гривень, що суттєво підвищує витрати пасажирів, які регулярно їздять на роботу або навчання між містами.

У міській адміністрації пояснюють зміну економічними чинниками. Серед причин називають подорожчання пального, зростання витрат на ремонт і технічне обслуговування транспорту, а також загальне утримання автопарку.

Перевізники додатково зазначають, що без коригування вартості існувала загроза скорочення кількості рейсів або зменшення їх частоти, особливо на менш завантажених маршрутах.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як захід для підтримання стабільної роботи транспортної системи та збереження регулярного сполучення між населеними пунктами.

Нові тарифи вже діють на всій маршрутній мережі громади, а перевізники зобов’язані дотримуватися затверджених розцінок без винятків.

Крім того, також варто наголосити на тому, що в разі подальшого зростання витрат у сфері перевезень можливий черговий перегляд тарифів у майбутньому.

Джерело: pdshl_novik

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що перевірити, якщо виплати раптово зникли