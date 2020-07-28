Стало відомо, хто потрапить під удар

Українцям розповіли, чому деякі пільговики не отримали виплати по монетизованій субсидії

Про це пише Finance.UA.

З такою проблемою зіткнулися деякі пільговики саме в літній період. Але українців заспокоюють, оскільки про скасування субсидій мова не йде.

Більшості побутових споживачів субсидію переоформили автоматично і вона продовжує діяти.

Однак упевнитися в тому, що пільгу не “зняли”, можна онлайн. Для цього слід зайти на державний портал, присвячений субсидіям, і ввести свою адресу. Також можна подивитися суми компенсації за весь період нарахування.

Але українцям не варто забувати, що держава може в будь-який момент скасувати субсидії.

Під удар можуть потрапити такі категорії українців:

орендодавці, які приховують від держави доходи від здачі майна в оренду;

особи, які вчинили одноразову покупку понад 50 тис. грн;

власники автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років;

боржники по комуналці, загальна сума заборгованості яких перевищує 340 гривень;

особи, які протягом 12 місяців до звернення за субсидією отримали спадщину або здобули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб;

власники житлових приміщень з великою квадратурою: площа квартири не перевищує 120 кв. м, а вдома – 200 кв. м, багатодітні сім'ї не в рахунок;

особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються та не перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні.

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