Народний депутат Олександр Дубінський, який лобіює в парламенті інтереси олігарха Ігоря Коломойського, зібрав підписи щодо нібито неконституційності дії зелених тарифів в Україні з депутатів, які голосували за законопроєкт №3658, що передбачав скорочення зелених тарифів та гарантії держави відносно виплат за вирооблену зелену електроенергію за такими тарифами

Про це у Facebook написала народний депутат фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, передає Знай.

«Парламентський оксюморон у всій красі. Нещодавно Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності закону про зелені тарифи. Відповідний позов подало 47 народних депутатів. Ініціатором виступив Олександр Дубінський. Я не знаю, яким чином він збирав підписи, але склалося так, що половина залучених ним депутатів (24 представники фракції «Слуга народу») голосували у другому читанні за законопроєкт №3658, який знижував зелені тарифи та уберіг державу від міжнародних арбітражів з боку інвесторів», - написала Буймістер.

Вона підкреслила, що ця частина нардепів (список додається) одночасно оскаржує зелені тарифи і повністю підтримує їх законність, просто зменшуючи розмір.

«Коли президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658 і документ став законом, Олександр Дубінський, як член президентської фракції у парламенті, мав би відізвати звернення. Без цього можна вважати, що Дубінський виступає проти дій президента щодо збереження інвестиційного клімату та розвитку зеленої енергетики», - підкреслила нардеп.

Вона додала, що Конституційний суд звернути увагу на звернення, яке ініціював Дубінський, оскільки реально проти зелених тарифів виступили не більше 23 нардепів.

Як повідомлялося, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи.

Нагадаємо, в серпні 2019 року олігарх Ігор Коломойський в інтервю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів за енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу та полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

31 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект № 3658 про скорочення "зелених" тарифів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%. На практиці це означає, що держава і всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно.

Список депутатів, які голосували за законопроєкт №3658 та ставили підписи на зверненні, яке збирав О.Дубінський.

1. Ананченко М.О.

2. Божик В.І.

3. Дубнов А.В.

4. Колюх В.В.

5. Куницький О.О.

6. Мазурашу Г.Г.

7. Маріковський О.В.

8. Нагаєвський А.С.

9. Одарченко А.М.

10. Павлюк М.В.

11. Салійчук О.В.

12. Чорноморов А.О.

13. Якименко П.В.

14. Бабак С.В.

15. Гетманцев Д.О.

16. Гривко С.Д.

17. Халімон П.В.

18. Струневич В.О.

19. Тарасенко Т.П.

20. Ткаченко О.М.

21. Третьякова Г.М.

22. Семінський О.В.

23. Качура О.А.

24. Кривошеєв І.С.