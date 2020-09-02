Розкрито нові правила НБУ, які вплинуть на роботу банківських установ в Україні
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.
Так, регулятор зобов'язав українські банки внести зміни в інформаційну політику з 1 вересня 2020 року.
Відтепер всі фінансові установи зобов'язані наводити на своїх офіційних порталах достовірну інформацію про операції, щоб у простих клієнтів не залишилося ніяких питань щодо дій банків.
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За рішенням Нацбанку, установи тепер вказуватимуть реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг. Йдеться про страхову компанію, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача, а також вартості таких послуг для громадян.
Клієнти перед тим, як співпрацювати з банками, зможуть побачити реальний термін послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат, умови дострокового зняття грошей з депозиту та інші.
Для зручності клієнтів, можна буде завантажити файл з порталу банку з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги та ризики для себе.
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Новим документом НБУ уточнив визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.
З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.
За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.
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