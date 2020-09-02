Розкрито нові правила НБУ, які вплинуть на роботу банківських установ в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Так, регулятор зобов'язав українські банки внести зміни в інформаційну політику з 1 вересня 2020 року.

Відтепер всі фінансові установи зобов'язані наводити на своїх офіційних порталах достовірну інформацію про операції, щоб у простих клієнтів не залишилося ніяких питань щодо дій банків.

За рішенням Нацбанку, установи тепер вказуватимуть реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг. Йдеться про страхову компанію, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача, а також вартості таких послуг для громадян.

Клієнти перед тим, як співпрацювати з банками, зможуть побачити реальний термін послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат, умови дострокового зняття грошей з депозиту та інші.

Для зручності клієнтів, можна буде завантажити файл з порталу банку з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги та ризики для себе.

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Новим документом НБУ уточнив визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.

З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.

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