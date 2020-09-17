Генштаб Збройних Сил України оскандалився наміром придбати дорогі ручки

Фінуправління ГШ ЗСУ збирається укласти договір з компанією "Май-время" про закупівлю подарункових ручок на 308 тисяч гривень, передає ресурс "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Всього збираються купити 80 ручок. З них на 58 буде гравіювання "Від Начальника Генерального штабу Збройних Сил України". Крім того, кожна буде у футлярі з емблемою Генштабу. Гарантія на таку ручку – два роки.

Ще на 22 ручках зобразять тризуб. Вони також будуть у футлярах.

За інформацією розслідувачів, найдорожчими виявилися десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811. У них корпус з лакованої латуні, позолочена кліпса, золоте перо з карбованим візерунком. Кожна така ручка коштує 8760 гривень.

При цьому на сайті ексклюзивного дистриб'ютора виробника Parker в Україні такі ручки без гравіювання і у фірмовій коробці коштують 6105 грн.

20 ручок Waterman Perspective Black GT з корпусом з лакованої латуні і позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, обійшлися по 6870 гривень кожна.

Ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 гривень. За такою ж ціною куплять десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022. На 600 гривень дешевше кожна обійдуться десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022, ціна яких – 2340 гривень.

Найдешевшими виявилися сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 з позолоченими деталями. Одна така коштує 672 гривень.

Як повідомляє джерело, єдиним конкурентом фірми-переможця була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна з Києва, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону. Тому формальна економія склала всього 1%.

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