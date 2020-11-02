Громадський діяч, а також український політолог і відеоблогер Михайло Чаплига роз'яснив громадянам, чи будуть вони отримувати пенсійні виплати в майбутньому.

Блогер розповів, що собою мають на увазі приватні пенсійні фонди і солідарна система.

Відповідне відео Михайло Чаплига опублікував на своєму каналі в YouTube.

За словами політолога і діяча Чаплиги, коли люди йдуть до банківських установ, щоб покласти на рахунок тисячу гривень, то вони можуть потрапити в не зовсім чесну гру. Банк, у свою чергу, обіцяє виплатити українцям 1100 гривень через якийсь період часу, але якщо він це не зробить, то так все і залишиться.

Також Чаплига підкреслив, що банк за заставу в 1 тисячу гривень нічого натомість не дає. А коли люди приходять до банку і просять у нього тисячу гривень, то банк, в свою чергу, попросить у них будь-якого роду матеріальну цінність. За словами політолога, в тому випадку, якщо людина не повертає банку цей борг, то той забере у громадянина щось.

Політолог також пояснив, що банк в даному випадку чітко розуміє, що з його боку ніякого ризику немає. Але в цій ситуації людина, яка звертається до банку, піддається серйозному ризику.

Громадський діяч Михайло Чаплига розповів і про Пенсійний фонд, який, у свою чергу, жодним чином не обіцяє повернути грошові кошти.

"Наші банки-найліквідніші, тобто, у них дуже-дуже багато грошей, але вкласти їх нікуди. У нас немає економіки, але банки ж кудись вкладають?",- задався цікавим питанням Михайло Чаплига.

Як виявилося, українські банки вкладають свої грошові кошти в свого роду піраміду внутрішнього боргу, яка поширилася не тільки на банківські установи нашої країни, а й на інші банки.

Нагадаємо, що в Україні змінять правила соціальної допомоги для громадян, які можуть позбутися виплат.

Як повідомляла Politeka, з 1 грудня 2020 року в Україні перерахують мінімальні та максимальні пенсійні виплати.

Також Politeka писала, що в українців зміняться вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.