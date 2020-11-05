У четвер, 5 листопада, депутати Верховної Ради України проголосували за державний бюджет країни на наступний рік

У зв'язку з цим, політичний оглядач і блогер Сергій Корнак вирішив розповісти, що таке бюджет і на що були виділені гроші.

Відповідне відео Сергій Корнак опублікував на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак нагадав, що за державний бюджет України на 2021 рік проголосували всього 270 українських депутатів. При цьому, він зазначив, що партії "Голос" і "Опозиційна платформа - За життя" вирішили утриматися. А ось партія "Європейська солідарність" проголосувала "проти".

За словами блогера, бюджет є планом на наступний рік, який допоможе державі розвиватися.

"На медицину виділяють 150 мільярдів, на освіту - 173, на безпеку оборони – 270 мільярдів і так далі. На утримання кабінету президента додали 270 мільйонів гривень", - підкреслив політичний оглядач.

Потім Корнак з подивом і якимось обуренням пояснив, чому на українську медицину фінансів не додали, зате силовики ці кошти отримали. За словами блогера, вони просто бояться бунтів, а Міністерство внутрішніх справ України зараз зосереджено в одних руках.

Не обійшов стороною Корнак ще й болючу для України тему - тему пенсій. За його словами, наступного року пенсіонери нашої країни позбудуться надбавки через те, що в Пенсійному Фонді зараз з'явилася величезна діра. Корнак заявив, що діра в ПФУ зараз становить 270 мільярдів гривень.

Політичний оглядач вважає, що для того, щоб налагодити ситуацію з економікою нашої країни, просто друкувати гроші не вийде. На його думку, це призведе до величезного обвалу.

"Коли не працює економіка, надрукування грошей - це включили верстат, ці бабки вкрали, на них купили долари і вивели з країни. У нас долар буде 50, це крах", - додав Сергій Корнак.

Нагадаємо, що Сергій Корнак проаналізував результати голосування на виборах за партію ОПЗЖ.

Як повідомляла Politeka, блогер Сергій Корнак висловив свою думку про те, що зараз відбувається в політичній сфері України.

Також Politeka писала, що політичний оглядач Сергій Корнак озвучив заробіток партії "Слуга народу".