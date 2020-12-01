Українські ФОПи переживають не найкращі часи, а влада не лише не допомагає їм, а й робить їхнє життя складнішим

Як повідомляє Politeka.net, про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він згадав про недавню претензію можновладців про те, що малий бізнес нібито недоплачує податки. У той же час ведучий зазначив, що влада не бачить того, що мікробізнес був змушений взяти себе на самозабезпечення.

"Він не отримує від цієї держави нічого. Ні пільг, ні юридичної підтримки, ні доступних кредитів ... всі відносини у комерсів з владою зводяться тільки до одного - відкупитися і відбитися", - розповів Лесєв.

Він уточнив, що люди, зайняті в малому бізнесі змушені думати не тільки про себе, але і про свої сім'ї.

"Мільйони людей в малому бізнесі тільки й виживають... і ось тепер "слуги" комерсам пропонують ще й касові апарати. Інструмент, який буде фіксувати їх реальні обороти. По суті - це знищення спрощенки. А попереду у нас локдаун. А вже з 1 січня касові апарати. Хоча нагадаю, Рада вже два рази кинула комерсів з їх перенесенням на 1 рік. Тобто, це означає, що з Нового року малий бізнес у нас навихнеться ... країна отримає не збільшення податків, а повальне розорення комерсів", - уточнив ведучий.

Він також зазначив, що в Україні зібрані податки йдуть в першу чергу на виплату космічних зарплат представникам влади і тільки після цього на реальні потреби держави.

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