Так, до речі, не забувайте ось що: справжня чорна П'ятниця була тільки у Робінзона, все інше – лохотрон чистої води

—   Станеш мене ображати, піду на курси "Як стати стервом"!

—  Викладачем?

***

У секс-шоп заходить дідок і звертається до продавщиці:

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—  Донечко, я незадоволений своїм статевим життям, підсумками Холодної війни і Перебудови. У вас є надувний Горбачов?

***

Снідай як король, обідай як принц, вечеряй як жебрак. Начебто все так, але... Снідаю як король —  цього не хочу, не буду. Обідаю як принц —  ну, не знаю, може, і з'їм... Вечеряю як жебрак — жеру все, що знайду!

***

Погано, коли курка перебігає дорогу. Ще гірше, коли вона при цьому розмовляє по мобільнику.

***
На медкомісії У військкоматі:

— Прізвище!!!

—  Петров!!!

—  Підійшов! Спусти труси! Повернися! Нагнись! Розсунь сідниці! Придатний!

— А Ви в обличчя не могли мені це сказати?

***

Суддя підсудному:

— Чому ви не взяли собі захисника?

— Всі адвокати відмовляються вести мою справу, як тільки дізнаються, що я дійсно не брав цих п'яти мільйонів.

***
—  Мойша! Уявляєш, цей поц Льова, повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Застукав дружину з коханцем! ... . І вбив обох.

— Та шо ви говорите! Який жах!

— Так! Дійсно жах! Повернувся б у четвер — убив би мене...

***

З форуму:

—  Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 178.

Перший коментар:

— Білосніжку навіть уявити страшно.

***

Всілякі мухи, таргани, байки про черговий ополоник і щуряче м'ясо не глушать здоровий апетит офісного співробітника. Але ось головний кухар їдальні, котрий біжить в обід до ларка за хот-догом, насторожує... .

***
—  Піди подивися, що там кішка на кухні гримить.

— А ти її годувала?

— Ні.

—  Значить, готує щось.

Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».

Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.

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