Так, до речі, не забувайте ось що: справжня чорна П'ятниця була тільки у Робінзона, все інше – лохотрон чистої води
— Станеш мене ображати, піду на курси "Як стати стервом"!
— Викладачем?
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У секс-шоп заходить дідок і звертається до продавщиці:
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— Донечко, я незадоволений своїм статевим життям, підсумками Холодної війни і Перебудови. У вас є надувний Горбачов?
***
Снідай як король, обідай як принц, вечеряй як жебрак. Начебто все так, але... Снідаю як король — цього не хочу, не буду. Обідаю як принц — ну, не знаю, може, і з'їм... Вечеряю як жебрак — жеру все, що знайду!
***
Погано, коли курка перебігає дорогу. Ще гірше, коли вона при цьому розмовляє по мобільнику.
***
На медкомісії У військкоматі:
— Прізвище!!!
— Петров!!!
— Підійшов! Спусти труси! Повернися! Нагнись! Розсунь сідниці! Придатний!
— А Ви в обличчя не могли мені це сказати?
***
Суддя підсудному:
— Чому ви не взяли собі захисника?
— Всі адвокати відмовляються вести мою справу, як тільки дізнаються, що я дійсно не брав цих п'яти мільйонів.
***
— Мойша! Уявляєш, цей поц Льова, повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Застукав дружину з коханцем! ... . І вбив обох.
— Та шо ви говорите! Який жах!
— Так! Дійсно жах! Повернувся б у четвер — убив би мене...
***
З форуму:
— Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 178.
Перший коментар:
— Білосніжку навіть уявити страшно.
***
Всілякі мухи, таргани, байки про черговий ополоник і щуряче м'ясо не глушать здоровий апетит офісного співробітника. Але ось головний кухар їдальні, котрий біжить в обід до ларка за хот-догом, насторожує... .
***
— Піди подивися, що там кішка на кухні гримить.
— А ти її годувала?
— Ні.
— Значить, готує щось.
Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
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