Думка перетворити не тільки Америку, але і весь світ у «радіоактивний попіл», озвучена пропагандистом Кисельовим, щільно засіла в підсвідомості російських креативників

Чергове тому підтвердження – бігборд, присвячений Дню ракетних військ стратегічного призначення, на одній з московських вулиць. На ньому зображений запуск ракети з підписом «Після нас – тиша».

На цей креатив звернув увагу опозиційний журналіст Ігор Эйдман.

«Мерія Москви завзято і з гумором рекламує ядерний апокаліпсис. Фрейд досліджував інстинкт Танатос, потяг до смерті, агресії та деструкції. Саме некрофілією і прагненням до деструкції, згідно Фромма був одержимий Гітлер. Дивлячись на таку рекламу розумієш, російське керівництво хворе. Інстинкт смерті опанував його свідомість. По-іншому те, що відбувається, не поясниш», – підписав він фото на своїй сторінці у Фейсбуці.

Користувачі не забарилися з коментарями:

«Після них і без ядерної зброї – тиша», «Скільки мирних людей вони збираються вбити одномоментно? З якої цифри пишатися?», «це вони погрожують, що, мовляв, або з ними або тиша, вічна ))», «не мерія Москви, це слідування лінії, позначеній Солнцеликим. Йому зовсім не потрібно, щоб Омерику знищити. Зовсім не факт, що він сам «натиснув би червону кнопку», цього наперед знати ніхто не може», «Дик, вся фішка у тому що якщо (не дай Бог) щось таке станеться то "тиша" настане і для них, і для їх же рідних... Місця в бункері тільки для фюрера з Рамзаном і ще купки панів... Сон розуму... На жаль...».

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