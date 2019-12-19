В інтернет-мережі підняли на сміх пропагандистів Росії через реакцію на новий комікс компанії DC про альтернативну долю Супермена

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер Vitauskas.

«На "Росія-24" вийшов репортаж про мультфільм "Супермен: Червоний син", який, виявляється, просочений русофобією! Головний герой має "піднімати русофобську політику в Україні та країнах Балтії", а також "дискредитувати велику перемогу дідів і Росію". Геббельс би пишався!», - йдеться в повідомленні.

На "Россия-24" вышел репортаж про мультфильм "Супермен: Красный сын", который, оказывается, пропитан русофобией! Главный герой должен "поднимать русофобскую политику в Украине и странах Балтии", а также "дискредитировать великую победу дедов и Россию". Геббельс бы гордился! pic.twitter.com/zB6xilWx3K — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 18, 2019

Уточнимо, що користувачі мережі у своїх висловлюваннях були куди більш різкими.

«Вимкнув відео після появи чола з КПРФ. А давайте ще думка Геббельса послухаємо?», «зовсім рехнулись, лапт***гії», «потрібно подивитися обов'язково», «Ось це вони мотлох розкопали, не кожен олдфаг знає», «згадую радянську школу, де в кожній казці, кожній байці перебував підтекст боротьба буржуина з робочим людом!! Мене це вже в дитинстві бісило», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, пропагандистів президента Росії Володимира Путіна, які примудрилися «пробратися» в Україну і зняти репортаж на Майдані, наздогнала розплата. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Журналісти "Зірки" відлітали з Києва на Цюріх 13 грудня. Через порушення цими особами режиму в пункті пропуску при в'їзді в Україну їм винесено постанову про адміністративне правопорушення», - зазначив Демченко.

В СБУ уточнили, що тепер співробітникам пропагандистського телеканалу «Зірка» заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "за Путіна" за образи Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

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