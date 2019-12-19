В інтернет-мережі підняли на сміх пропагандистів Росії через реакцію на новий комікс компанії DC про альтернативну долю Супермена
Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер Vitauskas.
«На "Росія-24" вийшов репортаж про мультфільм "Супермен: Червоний син", який, виявляється, просочений русофобією! Головний герой має "піднімати русофобську політику в Україні та країнах Балтії", а також "дискредитувати велику перемогу дідів і Росію". Геббельс би пишався!», - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що користувачі мережі у своїх висловлюваннях були куди більш різкими.
«Вимкнув відео після появи чола з КПРФ. А давайте ще думка Геббельса послухаємо?», «зовсім рехнулись, лапт***гії», «потрібно подивитися обов'язково», «Ось це вони мотлох розкопали, не кожен олдфаг знає», «згадую радянську школу, де в кожній казці, кожній байці перебував підтекст боротьба буржуина з робочим людом!! Мене це вже в дитинстві бісило», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, пропагандистів президента Росії Володимира Путіна, які примудрилися «пробратися» в Україну і зняти репортаж на Майдані, наздогнала розплата. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Журналісти "Зірки" відлітали з Києва на Цюріх 13 грудня. Через порушення цими особами режиму в пункті пропуску при в'їзді в Україну їм винесено постанову про адміністративне правопорушення», - зазначив Демченко.
В СБУ уточнили, що тепер співробітникам пропагандистського телеканалу «Зірка» заборонено в'їзд в Україну на три роки.
Нагадаємо, що Соловйов отримав "за Путіна" за образи Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалене заява потрапила на камеру.