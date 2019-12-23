Російський президент Володимир Путін в черговий раз став жертвою для насмішок в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз приводом для появи карикатури і їдких коментарів стали неадекватна політика Володимира Путіна, яка призвела до економічної катастрофи в РФ.

У звичному для себе стилі вирішив висміяти російського президента відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На новому шедеврі можна побачити економіку РФ, яку художник зобразив у вигляді бабусі, підключеною до системи життєдіяльності.

В палаті також є Володимир Путін, який намагається нафарбувати їй губи. Ймовірно, президент намагається таким чином приховати плачевний стан російської економіки, по якій Захід б'є санкціями.

"Одного разу у нас робили в лабораторії знімні зуби вже не зовсім живого пацієнта. Щоб у труні виглядав", "Для Трампа нареченій мейкап наводить?", "Стабільно важко", "Як би він з нею с*ксом не став займатися", "Давно вже постоли сплела", "І діда такий молодий!", "Згідно з росстатом з тих пір вона трохи розбухла. Так буває з трупами", "Який правильний серцевий ритм намалював, молодець!", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Як ми повідомляли раніше, Володимир Путін знову осоромився на публіці. Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який також опублікував відповідний знімок.

"У Путіна була чергова Велика прес-конференція. Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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