Реальний стан на РЗ у новинах навряд чи покажуть

23 грудня російський президент Володимир Путін прокотився на рейковому автобусі, який вперше пустили по залізничних коліях Кримського мосту

Довжина моста в Крим з Краснодарського краю – 19 км, і він найбільший в Росії. Регулярне ж/д сполучення запустять 25 грудня, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Поки Путін і Ко поважно роздувають щоки від чергової «перемоги», в Twitter висміяли реальний стан російських залізниць.

«Залізниці: Москва-Сімферополь, 2000 км, 33 години в дорозі. Пекін-Гонконг, 2300 км, 9 годин у дорозі. Це все, що потрібно знати про сьогоднішній великий путінський прорив», – написав у своєму блозі користувач під ніком Проф. Преображенський.

У коментарях не обійшлося без сарказму.

«Професор, наші залізні дороги служать не стільки для переміщення, скільки для відчуття величі батьківщини. По Росії не можна швидко їхати - це бездуховність і ліберастия», «Романтики у вас немає(((», «Китайці не вміють розтягувати задоволення», «Не плач, блохастий. ми їдемо неквапливо, милуючись красотами нашого Криму, нашого моря)))», «Професор, у них клімат інший, не злодійський», «Середньостатистичний жебрак китаєць важить менше задоволеного життям середньостатистичного росіянина, та й клімат там гірший, в результаті потяг рухається швидше і взагалі там з гірки», – іронізують користувачі під публікацією.

Раніше ми писали, що спочатку Путіна, який їхав з Криму в бік Краснодарського краю, провели в кабіну машиніста, де перед ним звітувало керівництво, відповідальне за запуск руху, а потім він на камеру посміхався в вагоні-ресторані в оточенні робітників.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що екс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.