Відомий карикатурист Сергій Йолкін висміяв ситуацію, яка склалася між США і Росією

Нещодавно стало відомо, що США розширили санкції щодо семи російських компаній і 16 людей, пов'язаних з хакерським угрупованням Evil Corp, пише Рoliteka.net.

Введені санкції стосуються осіб, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" і "Турецький потік".

На карикатурі Сергія Йолкіна зображений чоловік, який одягнений у шубу і несе мішок у кольори американського прапора. Також на ньому помітний шарф з написом: "Нові санкції".

"Но-о-овий рік до нас мчить...", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці видання DW.

Публікація зібрала багато лайків та коментарів.

"Новий рік до нас мчить, Скоро все станеться..))", "Санкцій Клаус..", "якісь несправжні санкції, китайська підробка...", "Як би ж не придавили старигана то))", "Санта Санкциис", "Не смішіть мої Іскандери. У них і так вже рот тріснув", "Так санкції і проти ЄС, скоро проти всього світу США введуть санкції", "Плювати ми хотіли на ваші санкції))))))))))))", "Перефразовуючи старий єврейський анекдот -спи, Володя, нехай тепер Анджела з подругами не спить", - написали користувачі мережі.

Відомо, що після новини про введення санкцій швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби по дну Балтійського моря газогону "Північний потік-2" повідомила про зупинення робіт.

Раніше ми писали, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2".



Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати газопровід Путіна, не дозволяється використовувати в територіальних водах Данії.

Данія 30 жовтня видала дозвіл, згідно з яким у кораблів повинна бути система динамічного позиціонування, якої немає у "Фортуни". До того ж, це судно в будь-якому випадку не могло б прокладати більше 1 км трубопроводу на добу.

Нагадаємо, поки російський президент Володимир Путін форсує будівництво «Північного потоку-2», росіяни мерзнуть.

Мешканці одного з сіл Омської області через це навіть вирішили записати звернення до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, "Північний потік" Путіна на межі зриву, українці затамували подих: несподівані деталі

Як повідомляла Politeka, Лавров пішов у рознос і вибухнув погрозами з-за удару по Путіну: Не думав, що до цього дійде...

Також Politeka писала, що США боляче вдарять по "Північному потоку-2".