Відомий карикатурист Сергій Йолкін висміяв ситуацію, яка склалася між США і Росією
Нещодавно стало відомо, що США розширили санкції щодо семи російських компаній і 16 людей, пов'язаних з хакерським угрупованням Evil Corp, пише Рoliteka.net.
Введені санкції стосуються осіб, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" і "Турецький потік".
На карикатурі Сергія Йолкіна зображений чоловік, який одягнений у шубу і несе мішок у кольори американського прапора. Також на ньому помітний шарф з написом: "Нові санкції".
"Но-о-овий рік до нас мчить...", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці видання DW.
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Публікація зібрала багато лайків та коментарів.
"Новий рік до нас мчить, Скоро все станеться..))", "Санкцій Клаус..", "якісь несправжні санкції, китайська підробка...", "Як би ж не придавили старигана то))", "Санта Санкциис", "Не смішіть мої Іскандери. У них і так вже рот тріснув", "Так санкції і проти ЄС, скоро проти всього світу США введуть санкції", "Плювати ми хотіли на ваші санкції))))))))))))", "Перефразовуючи старий єврейський анекдот -спи, Володя, нехай тепер Анджела з подругами не спить", - написали користувачі мережі.
Відомо, що після новини про введення санкцій швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби по дну Балтійського моря газогону "Північний потік-2" повідомила про зупинення робіт.
Раніше ми писали, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2".
Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати газопровід Путіна, не дозволяється використовувати в територіальних водах Данії.
Данія 30 жовтня видала дозвіл, згідно з яким у кораблів повинна бути система динамічного позиціонування, якої немає у "Фортуни". До того ж, це судно в будь-якому випадку не могло б прокладати більше 1 км трубопроводу на добу.
Нагадаємо, поки російський президент Володимир Путін форсує будівництво «Північного потоку-2», росіяни мерзнуть.
Мешканці одного з сіл Омської області через це навіть вирішили записати звернення до канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Нагадаємо, "Північний потік" Путіна на межі зриву, українці затамували подих: несподівані деталі
Як повідомляла Politeka, Лавров пішов у рознос і вибухнув погрозами з-за удару по Путіну: Не думав, що до цього дійде...
Також Politeka писала, що США боляче вдарять по "Північному потоку-2".