Користувачі мережі у Криму зняли жінку, яка розцілувала поїзд

У Крим почали прибувати перші поїзди з Росії, пише Рoliteka.net. Люди по-різному реагують на дану подію. Зокрема, одна з жінок сильно зраділа. Кадри з нею з'явилися на сторінці " "Юг. МБХ медиа". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео видно, що на поїзді написано слово "Ура помадою", далі жінка фарбує губи і припала ними до прібившого вагону сірого кольору. За кадром також кричать: "Ура!".

У підписі до ролика йдеться, що місцеві жителі не можуть натішитися приходу поїздів.

Відео зібрало кілька коментарів і реакцій у вигляді смайликів від користувачів мережі.

"Цікаво, як називається цей вид збочення?", "500 рублів і гречка", "А з **пою путіна теж так вчинила", "Букву "Д" пропустила, як мені здається. Три помилки в слові.))", "Там унітази треба перевірити, чиїх будеш", "Забула букву "Д" на початку намалювати..", "ця мадам є весільний аніматор?", "До 2013 року поїздки в Крим були повсякденним явищем. Самі все зруйнували і тепер видають за велике досягнення. Багатьох людей в Росії вже практично перетворили в бовдурів.Їхним життям, вчинками керує телевізор.", "Їх уже не виправиш", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що поїздка в окупований Крим ще відгукнеться президентові країни-агресора Володимиру Путіну.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За словами Цимбалюка, лідер Кремля Володимир Путін заробив собі статус нев'їзного в Україну за незаконне відвідування чужої території.

Нагадаємо також, що Російський президент Володимир Путін 23 грудня прокотився на рейковому автобусі, який вперше пустили по залізничних коліях Кримського мосту.

Нагадаємо, президент Білорусії, Олександр Лукашенко, прокоментував питання Криму:

«Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці тим же літом після Криму, відразу в той рік, я їм сказав - де-факто російський це юридично не оформлено», - заявив він.

В Крыму расцеловали поезд В Крым прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Местные жители встретили его с радостью, одна женщина даже расцеловала вагон поезда Видео: 360tv ru / Telegram Gepostet von Юг. МБХ медиа am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.