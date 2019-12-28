Мер Києва Віталій Кличко знову потішив українців своєю поведінкою

28 грудня, в столиці було відкрито рух реконструйованим Шулявським мостом. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зазначимо, що Шулявський міст реконструювали 10 місяців - з березня по грудень 2019 року.

Київський голова Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза першим проїхався по мосту на квадроциклі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці мера у Фейсбуці.

Користувачі не втрималися і почали бурхливо коментувати подію.

«Лише б не втомився відразу», «У Європі це б зробили за пару днів і без цього пафосу. кому ви дякуєте ідіоти?», «Дурепа треба було так їхати коли снігом Київ завалювало», «Додумався на велосипед не сісти...😂😂😂😂😂», «Коли крісло затремтіло руки почали працювати))», «Чого не на оленях?», «Квадроциклів заборонена рух по дорогах», «Міст це добре на Шулявці, а ось коли ж міст метро на Троєщині і скільки в цих пробках стояти можна!!!??? А ви мір клас!!?? В чому !!??? Коли він зобов'язаний за посадою своїй це робити і містити всі такі об'єкти в порядку давно, а не чекати руйнувань, а ви молодець!!!??? СРАКОЛИЗЫ !!! Інакше про вас не скажеш», «Шкода не спустилися вниз. Там такий самий п...ц як і за весь період будівництва. Бруд, калюжі. Обладнаного проходу як не було так і немає. Ставлення до людей як до худоби. Скільки постили, скільки писали. В порожнечу», «Клоуни»- пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що реконструкція Шулявського мосту знову подорожчала, рахунок пішов на мільярди.

Вартість будівництва Шулявського мосту зросла приблизно в 3 рази і це не останнє подорожчання. Виглядає так, ніби чиновники розпилюють бюджетні кошти, збільшуючи свої апетити.

Про це заявив Олександр Федоренко, голова Київської міської організації політичної партії «Громадське рух Миколи Томенка «Рідна країна». Він упевнений, що правоохоронці повинні перевірити законність реконструкції.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Gepostet von Віталій Кличко am Samstag, 28. Dezember 2019

Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.

Також Politeka писала про те, що у НАБУ подали заяву про злодіяння Кличко.

Ще Politeka повідомляла про те, що розкрито скандальна правда про мосту Кличко.