Відсутність снігу напередодні новорічних свят стала однією з головних тем жартів у соцмережах

Природну аномалію висміюють не тільки анекдотами, але і смішними картинками. Як наприклад ця, яка гуляє по мережі, передає Politeka.

На ній зображений чоловік у футболці та джинсах, який знемагає від неробства. Він сидить на гойдалці, вдома за столом і стоїть у дворі, відкидаючи тінь. «Водії снігозбиральних машин у Києві», – підписали знімок користувачі.

Не менш популярна картинка і сніговика, актуального цієї зими: він зроблений з капусти і моркви. Найцікавіше, що такий «витвір» дійсно мав місце. Жителі невеликого села Леваши в Дагестані, не дочекавшись снігу, «зліпили» сніговика з овочів. Фото вже стало вірусним і також гуляє мережею.

Не менш популярна картинка зі сніговиком з бруду. Це відсилка до сирої і дощової погоди, яка поки що переважає в більшості регіонів України.

А в Харкові взагалы влаштували велозабіг Дідів Морозів, раз на лижах не вийшло.

Аномальна зима може стати причиною того, що українці навесні залишаться без цілого ряду продуктів. Про це повідомив кандидат біологічних наук Юрій Гамуля.

«Те, що зараз ще немає снігу, для озимих негативний фактор. Але, з іншого боку, зараз йдуть дощі, і це добре. Головне завдання снігового покриву - теплоізоляція і накопичення вологи, і з точки зору останньої дощі є непоганою альтернативою. Тому озимим поки повинно бути комфортно», – зазначив він.

За прогнозами синоптиків, вже найближчим часом зима таки вступить у свої права. Волога погода і похолодання охоплять буквально всю територію країни. Повітря охолоджуватиметься, а опади на дорогах буде видно все сильніше. Це може створити небезпечну дорожню ситуацію.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

А ще Politeka писала, погода змусить українців страждати.

Також Politeka повідомляла, що на Україну обрушиться безжалісний циклон.