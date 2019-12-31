Російський президент Володимир Путін вчергове став героєм карикатури

У Twitter з'явився малюнок відомого карикатуриста Сергія Йолкіна, присвячений Новому року.

Як передає Politeka, карикатурою поділилися в блозі Мид Роисси.

На ній зображений маленький глава Російської Федерації, який сидить на колінах у Діда Мороза і просить «побільше ворожих країн».

«Новий рік до нас приходить», – говориться в підписі до публікації.

У коментарях традиційно не обійшлося без сарказму.

«Москвореп, оточений трьома кільцями ворогів», «Він же сам собі Санта!», «...навіщо *** знову з Дідом Морозом в один кадр вставили, ідолопоклонство шолі?», «І біндер побільше», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що цей же художник ємним малюнком висміяв санкції США, через які було припиненого будівництво газопроводу «Північний потік-2». На карикатурі Йолкіна Путін з останніх сил утримує на спині газопровід, а перед ним стоїть американський президент Дональд Трамп і жестом забороняє подальший рух вперед.

Таким способом автор показав, що газопровід, на який витратили мільярди доларів, справді виявився дуже важкою ношею для російського лідера.

Ми також розповідали, що глава РФ став «героєм» ще одного карикатури. Художник-карикатурист Олексій Ступін поділився картинкою у себе в Twitter. Путіна зобразили в туалеті: він стоїть зі спущеними штанами і готується закинути вдалину те, що зачерпнув рукою з унітазу (нескладно здогадатися, що). При цьому одна дрібна деталь кидається в очі: на президентові майорить краватка червоного кольору – у такій часто з'являється на публіці американський лідер Дональд Трамп.

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапила на відео: " Ковбасу покладіть!".

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