Російський актор Микита Кукушкін записав пародію на новорічне звернення президента Росії

Як передає Politeka.net, ролик опубліковано телеканалом "Дождь" в YouTube. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

В "новорічному зверненні "Невладимира Невладимировича Непутина" (як названий сам ролик) мова йде про те, що за наявності величезної кількості двійників "оригінал" Путіна був загублений, тому тепер доводиться постійно викручуватися.

"Поряд з вами - ваші рідні та близькі. А поруч зі мною нікого. Я літній чоловік, мені 67 років. Я стою на вулиці один. Ну і що, що у Кремля? Справа в тому, що я - його двійник. Ви звикли думати, що президент вирішує все: від введення військ до Сирії до прокладання водопроводу в Якутії. Впорався б зі всім цим одна людина? Немає. А я справляюся. І це тому, що нас багато", - сказав Кукушкін в образі російського президента.

Після всього цього "Путін" оголошує про свій відхід, але каже, що перед відставкою підписав ряд указів, за якими Росія стає парламентською республікою, з учасників "московської справи" знімають всі звинувачення, всіх політв'язнів відпускають, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скорочують.

А перед фінальною фразою він зробив поворот на 360 градусів і продемонстрував зачіску а-ля оселедець.

В коментарях росіяни згадали, що під зверненням президента Росії на Youtube відключили як коментарі, так як і лайки та висловили надію, що все сказане актором збудеться.

"Дуже проникливо, до сліз!!!а головне все до болю вірно, чесно і правильно!!!!😥 Нехай все збудеться сказане", "Дуже сміливо. Дуже сумно і страшно, що потрібна сміливість говорити правду.", "главнюк відключив можливість коментувати, так, хоч, у вас відірвуся", "найкрутіше і правильне поводження, нехай навіть від двійника.", геніально! актора! ще! біс! я вас люблю! такого чекав усі ці 20 років! "- писали під відео.

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