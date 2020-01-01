Російський актор Микита Кукушкін записав пародію на новорічне звернення президента Росії
Як передає Politeka.net, ролик опубліковано телеканалом "Дождь" в YouTube. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
В "новорічному зверненні "Невладимира Невладимировича Непутина" (як названий сам ролик) мова йде про те, що за наявності величезної кількості двійників "оригінал" Путіна був загублений, тому тепер доводиться постійно викручуватися.
Чудово скопіювавши манеру мови Путіна, актор у своєму монолозі повідав глядачам наступне:
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"Поряд з вами - ваші рідні та близькі. А поруч зі мною нікого. Я літній чоловік, мені 67 років. Я стою на вулиці один. Ну і що, що у Кремля? Справа в тому, що я - його двійник. Ви звикли думати, що президент вирішує все: від введення військ до Сирії до прокладання водопроводу в Якутії. Впорався б зі всім цим одна людина? Немає. А я справляюся. І це тому, що нас багато", - сказав Кукушкін в образі російського президента.
Після всього цього "Путін" оголошує про свій відхід, але каже, що перед відставкою підписав ряд указів, за якими Росія стає парламентською республікою, з учасників "московської справи" знімають всі звинувачення, всіх політв'язнів відпускають, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скорочують.
А перед фінальною фразою він зробив поворот на 360 градусів і продемонстрував зачіску а-ля оселедець.
В коментарях росіяни згадали, що під зверненням президента Росії на Youtube відключили як коментарі, так як і лайки та висловили надію, що все сказане актором збудеться.
"Дуже проникливо, до сліз!!!а головне все до болю вірно, чесно і правильно!!!!😥 Нехай все збудеться сказане", "Дуже сміливо. Дуже сумно і страшно, що потрібна сміливість говорити правду.", "главнюк відключив можливість коментувати, так, хоч, у вас відірвуся", "найкрутіше і правильне поводження, нехай навіть від двійника.", геніально! актора! ще! біс! я вас люблю! такого чекав усі ці 20 років! "- писали під відео.
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