Російського президента Володимира Путіна посадили на незвичайне крісло

У мережі з'явилася нова фотожаба на главу РФ, а також пояснення, за що росіяни люблять президента.

У своєму блозі в соцмережі користувач під ніком Vіtаuskаs доступно пояснив секрет народного обожнювання Володимира Путіна, передає Politeka.

«За що любить Путіна «простий народ», це за те, що він дав їм можливість бути бидлом. Дозволив ненавидіти сусідів. Виправдав тягу брати все, що погано лежить. Зробив нормою поїхати заробити вбивствами. Всю ту гнусь, яка є в росіян, дозволив не ховати, а нею пишатися», – йдеться у публікації.

Свій пост він доповнив фотожабою. На ній російський президент сидить на стільці з гною, який є частиною скульптурної композиції жителя якутського села Уолба Михайла Боппосова, котрий став популярним завдяки гнойовому мистецтву.

На другому кріслі розташувалася щур, символ 2020 року, теж зроблений з «натурпродукту».

«Не треба забувати, що мародерство є досить давньою і важливою частиною національної ка***ської так би мовити «культури», «Його найняли олігархи. А він хороший виконавець», «у любителів СРСР, Путіна і Сталіна схожі симптоми параноїдального психозу. У пацієнтів спостерігаються надцінні ідеї і марення», «в точку сказано», – пишуть користувачі в коментарях до публікації.

Раніше ми розповідали про те, що новорічне звернення Володимира Путіна стало предметом численних глузувань. Спочатку його потролили Максим Галкін і Дмитро Грачов, а потім в мережі опублікували святкову промову президента ВВП у 2047 році.

Нагадаємо, двійник Путіна привітав росіян краще за оригінал.

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