Новорічне звернення президента Володимира Зеленського викликало в українців полярні почуття: від осуду до захвату, але байдужим не залишила нікого

Привітання глави держави за участю багатьох відомих діячів мистецтва, спортсменів і політиків продемонструвало, що на його підготовку було кинуто чимало сил, і праця була виправдана.

Але, як виявилося, не тільки Зеленський вміє дивувати, передає Politeka. Його туркменський колега Гурбангули Бердимухамедов взагалі влаштував концерт 30 грудня.

Цілу годину він не лише грав і співав для присутніх, але і пояснював, як працює діджейська установка, що таке семпл, як мікшувати музику і накладати на неї спецефекти.

При цьому президент сидів на сцені, а в залі за столиками чиновники разом з дружинами у національних вбраннях уважно слухали та аплодували. Разом з главою держави співали популярні в країні виконавці.

Відомий український політолог Юрій Романенко поділився посиланням на інформацію про концерт, підписавши публікацію: «От чортяка відривається. Оце новорічна мова».

«Чому найліпшому письменнику і нанотехнологу не можна стати діджеєм?», «Не треба заздрити, талановита людина - талановита у всьому)», «Цікавий стиль. Туркмен-поп», – жартують користувачі.

У свою чергу в коментарях під відео концерту в YouTubе думки глядачів не зовсім втішні.

«Прикро за туркменів! Ким вони стали зараз?», «Це якийсь цирк з кіньми!!!(Ровач!)», «коня любить більше народу», «Вся країна під його дудку танцює», «Президент запалює», «Людина оркестр», – пишуть користувачі.

62-річний глава Туркменістану відрізняється безліччю талантів. Він вчить генералів стрільбы та метанню ножів, грає на гітарі та піаніно, бере участь у перегонах, дрифтує на автомобілі, пише книги.

Така активність лідера при зубожылому народі вже не раз ставала предметом обговорення у соцмережах.

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