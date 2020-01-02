Новорічне привітання російського президента, Володимира Путіна висміяли вчергове

Тепер в мережі познущалися над локацією, в якій нібито записували мова глави РФ, передає Politeka.

Так, в мікроблозі Мид Роисси опублікували фото, на якому зображений Путін на балконі. На ньому довге чорне пальто й уггі, він стоїть на підставці, застеленій килимовою доріжкою, а в нього за спиною – панорама нічної Москви.

«А ось звідки записується новорічне звернення Путіна», – підписав автор знімок.

У коментарях розгорілася дискусія на тему, реальне чи це фото чи фотошоп. Також читачів насмішило взуття глави РФ.

«Снігу Медведєв позичив?», «так, без лабутенів на високому каблуці зовсім сумно...», «хто погано поводився в цьому році, тому за 10 хвилин до НГ покажуть гнома в піджаку і уггах», «І тут він в пинєходах? Стрьомні якісь старечі вони у нього?», «Дурилка картонна», «Навіть не на тлі зеленого екрану, без використання хромакея... У держави немає грошей навіть на це? Чи вони таких незрозумілих слів і технологій не знають?», «він же удмурт - в Удмуртії, напевно, на малій історичній батьківщині», «Удмуртність фото зашкалює», – жартують люди.

Також незабаром був опублікований й оригінал цього фото.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі з'явилася фотожаба, на якій Володимир Путін сидить на кріслі з гною, створеному якутським «скульптором».

Ми також розповідали, що в інтернеті з'явилося новорічне звернення глави РФ, датоване 2047 роком. За допомогою відеоредактора президента зістарили, але його обіцянки залишилися традиційними.

Нагадаємо, Oxxxymiron зганьбив Путіна і показав правильного президента.

Як повідомляла Politekа, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенко, їдка фотожаба справила фурор.

Також Politeka писала, що Путін осоромився на камеру, правда вилізла назовні.