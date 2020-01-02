Телеканали "Прямий" і "П'ятий" перед Новим роком показали замість привітання президента Володимира Зеленського привітання його попередника - Петра Порошенка



На це звернув увагу юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net



"Друзі, говорять на декількох телеканалах, показували ось цей "Шедевр". Я сподіваюся, що ніхто його так і не Дивився)", - пописав свій пост.





Користувачі мережі досить негативно оцінили таку ідею екс-президента України.



"Ні, що ви? Як зустрінеш, так і проведеш. Я шо ворог собі?", "Ні, нам було не до нього , ми дивилися президента, а хто цей п'яний дідуган не знаємо", "Йому пора вже з зони передавати привіт своїм кентам", "При цій хворобі його нащадки не мають права мати нащадків.", "Хто він такий що б на нього дивитися, і що він може сказати ???", "Яке воно мстивого і бридка, гнила душа! Хочеться про нього забути, а воно все рівно про себе нагадує ну бл#ть одним словом клоун з погорілого цирку!","Вперше у світовій практиці людина не може зрозуміти, що він не президент.", - писали під постом блогера.



