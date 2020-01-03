Президента Росії Володимира Путіна яскраво висміяли в мережі

У аккаутне «Четкий ТАСС» порівняли, як глава Кремля виглядав під час новорічного привітання в 2019 і 2020 роках, і опублікували відповідні кадри.(Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«А у вас теж за рік так сильно змінюється шайба, пацани?», - йдеться в пості.

На кадрах видно, що особа Путіна сильно змінилося. Зокрема, з'явилися невластиві йому широкі вилиці.

Пост активно обговорюють користувачі мережі.

«Ось, що ботокс животворящий робить...», «Він це. За пальто, сорочці і краватці видно», «Двійник-трійник-подовжувач», «Як їх всіх гімнастка дізнається і не плутає?))», «Спокій, панове! Це мандибулопластика. Так званий профіль Джолі. Дідусь не для себе старається. Він одружений на Росії і хоче, щоб не змінила!», «Так це він пухне від недоїдання, санкції ж», «Щелепа стала американська», «Ну поднажрал трохи ряху. Плюс ботокс ліг по-іншому», «Ось і гадайте тепер, двійник вітав або трійник», «не знала, що за рік можуть зрости монгольські вилиці))», - пишуть у комментириях.

Нагадаємо, нещодавно зовнішній вигляд Путіна налякав публіку. Його руку порівняли з клешнею. Ситуація відбувалася під час великої прес-конференції політика в Москві.

"Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - поділився у соцмережі блогер Олексій Голобуцький.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапив на відео: "покладіть Ковбасу!".

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