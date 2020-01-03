Санкції проти Росії, які в тому числі призвели до призупинення будівництва газопроводу в обхід України «Північний потік-2», боляче вдарили по самолюбству Володимира Путіна

Російські пропагандисти, які кілька років лякали Україну тим, що без транзиту газу з РФ вона загнеться і замерзне, «несподівано» змінили риторику, в якій пихи якщо не стало менше, то шовінізму поменшало, передає Politeka.

Тепер підписання з Україною договору про транзит газу на п'ять років подається росЗМІ як велике досягнення.

Чим же насправді є такий поворот подій, написав у своєму блозі Проф. Преображенський.

«Початок 2019 року: Путін залишить Україну без транзиту газу в Європу і без грошей! Початок 2020 року: Путін змусив Україну здійснювати транзит газу в Європу та прийняти від Росії 2,9 млрд. доларів! І тоді всіх переграв, і зараз. Великий геополітик», – йдеться у повідомленні, до якого прикріплений уривок з випуску новин головного путінського телеканалу.

Начало 2019 года: Путин оставит Украину без транзита газа в Европу и без денег!

Начало 2020 года: Путин заставил Украину осуществлять транзит газа в Европу и принять от России 2,9 млрд. долларов!

И тогда всех переиграл, и сейчас.

Великий геополитик. pic.twitter.com/080WWSZAdJ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 2, 2020

Відзначимо, що про раніше озвучені погрози балакучі голови в ефірі промовчали.

В коментарях дали свою оцінку публікації.

«Це не в автобусі газ пускати. Тут і запитати можуть», «Многоходовочки приголомшливі. Все на благо Росії.)», «Коли карлики програють - вони звіріють: починають шмагати себе по ботоксних щоках і налягають на тістечка з тайговими грибами», «Ось так Путін нагнув весь світ, але чомусь сам розігнутися не може», «Так він такий великий геополітик наш Владім Владімич», «Змусив?))) Ну так, а Україна така: "Ні, не потрібен нам ваш газ! Ми хочемо вимерзнути на хрін, як мамонти". Так воно все і було. Методичка не бреше!!», «Готуйтеся, споживачі газу в Росії. Зараз на вас всіх собак спустять», – пишуть користувачі.

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