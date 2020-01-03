Чергова іниціатива російської влади викликала шквал насмішок у соцмережах

З 30 січня росіянам дозволять полювати з луком та арбалетом. Саме в цей день набуде чинності відповідний федеральний закон.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

Згідно з законом, до мисливської зброї будуть відноситися луки, сила дуги яких становить більше 27 кг (кілограм-сил), й арбалети, сила дуги яких перевищує 43 кгс. Також наголошується, що арбалет чи лук треба буде зареєструвати в Росгвардії, а для полювання потрібно отримати мисливський квиток і дозвіл на носіння зброї.

До набрання чинності цим Законом чинності інспектори не могли покарати людину, затриману в лісі з арбалетом. З 30 січня вона вважатиметься порушником правил полювання. Причиною нововведень експерти називали зростаючу популярність такого виду полювання в Росії.

Тим часом, в соцмережах вже висміяли чергове «покращення» в РФ. У своєму мікроблозі користувач Vіtаuskаs написав:

«Росія на порозі нового ривка. Попрошу не плутати з проривом. Ось коли з камінням і палицями полювати дозволять, тоді буде прорив. Прорив у кам'яний вік».

Так він супроводив скрін публікації пропагандистського ресурсу.

У коментарях не забарилися з оцінкою.

«П***ць голубам», «Залишилося зрозуміти, а наконечники для стріл буде дозволено робити металевими чи кам'яними? Просто потрібно зрозуміти: росіяни ще в кам'яному столітті або вже в бронзовому? Те, що лад в Росії рабовласницький, це і так зрозуміло», «Уявляю, як одні долб***и будуть збирати хмиз, а інші з арбалетів перше х***ти», «А томагавки і бумеранги?».

Тут же і кілька карикатур та фотожаб. На одній з них – російський президент Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, які сидять у лісі на поваленому дереві. «Ні на що не натякаю», – підписав фото коментатор.

Нагадаємо, Путін приголомшив новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однією їдкою картинкою.

Також Politeka писала, що у РФ заборонили популярне слово і це не мат.