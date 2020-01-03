Президента Росії Володимира Путіна яскраво висміяли в мережі
Як передає Politeka.net, в Twitter-аккаутні "Розбираються. Потерпіть" порівняли, як глава Кремля виглядав під час новорічного привітання в 2019 і 2020 роках і припустили, як він зміниться до кінця свого президентського терміну.
На кадрах видно, що лице Путіна сильно змінилося за 2019 рік. Зокрема, з'явилися невластиві йому широкі вилиці. А ось на знімку 2024 року, господаря Кремля зобразили уже с великим підборіддям.
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Даний пост активно обговорюють користувачі мережі.
"Росією править Франкенштейн", "У них закінчуються клони", "2020 - так виглядають тільки в труні.", "Це називається укол молодості в косметології", "Путін перетворюється в Рогозіна", "Сталося ботоксне вливання бюджету", - писали під знімком.
Нагадаємо, нещодавно зовнішній вигляд Путіна налякав публіку. Його руку порівняли з клешнею. Ситуація відбувалася під час великої прес-конференції політика в Москві.
Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.
Раніше ми розповідали про те, що в мережі з'явилася фотожаба, на якій Володимир Путін сидить на кріслі з гною, створеному якутським «скульптором».
А в мережі опублікували смішне відео з главою РФ, який вимовляє новорічну промову. На екрані дата - 2047 рік, в кадрі - помітно постарілий російський лідер.
Також Максим Галкін без слів показав всю суть новорічного привітання Володимира Путіна.
В кадрі - сам Максим Галкін, а також резидент «Камеді клаб» Дмитро Грачов, який дуже схожий на президента Володимира Путіна. Обидва стоять на фоні ялинки і, нібито повинні сказати вітальну промову, проте зображують сум'яття, переморгуються і розводять руками. При цьому Грачов ідеально повторює міміку глави РФ. Зрештою звучить бій курантів, але ні слова з екрану так і не прозвучало.
Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапила на відео: "покладіть Ковбасу!".
Як повідомляла Politekа, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенко, їдка фотожаба справила фурор.
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