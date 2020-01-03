Президента Росії Володимира Путіна яскраво висміяли в мережі

Як передає Politeka.net, в Twitter-аккаутні "Розбираються. Потерпіть" порівняли, як глава Кремля виглядав під час новорічного привітання в 2019 і 2020 роках і припустили, як він зміниться до кінця свого президентського терміну.

На кадрах видно, що лице Путіна сильно змінилося за 2019 рік. Зокрема, з'явилися невластиві йому широкі вилиці. А ось на знімку 2024 року, господаря Кремля зобразили уже с великим підборіддям.