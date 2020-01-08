Російський президент Володимир Путін раптово з'явився перед віруючими на Різдвяній службі та привітав їх зі святами

При цьому від народу лідера РФ відділяла пристойна відстань, а його зовнішній вигляд насмішив користувачів мережі, передає Politeka.

Цього разу президент обійшовся без традиційного костюма і з'явився перед людьми в Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга в «бабусиній» кофті, щоб, напевно, бути ближче до народу. Після вітальної промови Путін поспішив ретируватися. Ні дітей, ні онуків президента на службі помічено не було.

Відповідне відео з'явилося в блозі Проф. Преображенський у соцмережах.

«Путін, звичайно, неймовірно убогий. Можна знайти величезну владу. Ходити з полком охорони. Обзавестися мільярдами. Дивитися щодня з 10 хвалебних телепередач про себе. Красти у країни трохи більше, ніж усе. Але, якщо ти убогий, ти все одно залишишся убогим», – підписав відео блогер.

Путин, конечно, невероятно убогий.

Можно обрести огромную власть.

Ходить с полком охраны.

Обзавестись миллиардами.

Смотреть ежедневно по 10 хвалебных телепередач о себе.

Воровать у страны чуть больше, чем всё.

Но, если ты убогий, ты всё равно останешься убогим. pic.twitter.com/YMKsGTSg3A — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 7, 2020

У коментарях сарказм зашкалював. Особливу увагу читачів привернув кардиган Путіна. Деякі користувачі навіть припустили, що це светр марки SVEVO за 92 тисячі рублів.

«віщає через огорожу!», «Іспанський сором», «Шпана, скільки б не пнулася, завжди залишається шпаною. Та Х***о тут як черговий доказ», «Светрик від бабусі made in Italy,92600р.)», «Оцінювати як політичну фігуру його не можна - реалії маразму дуже багатогранні», «Позорище нації: дідусь з проблемами психіки і в повній прострації життя вчить....:-((», «Якийсь молодий артист. Навіть не той, що з новим роком вітав», – пишуть користувачі.

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На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

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