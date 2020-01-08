Президент Естонії Керсті Кальюлайд гідно відповіла Кремлю на "милий" подарунок з окупованого Криму

Як передає Politeka.net, у мережі обговорюють скандал, що розгорівся між двома країнами на ґрунті здавалося б радісної події - дня народження. Так, нещодавно Кальюлайд відзначила 50-річчя. Російський президент привітав колегу з ювілеєм, відправивши їй пляшку шампанського з окупованого Криму. Голова Естонії повернула подарунок назад.

"Кремлівські гопники вирішили привітати президента Естонії з Днем народження пляшкою шампанського з окупованого Криму. Канцелярія естонського президента відправила подарунок назад. До окупантів досі так і не дійшло: країнам Балтії крадене не потрібно!", - пишуть користувачі в Твіттері.

Ситуація набула небаченого розмаху в мережі, яку не обговорює хіба що ледачий.

":) Добре, що в світі є країни, де правила гігієни дотримуються неухильно."

"А що, є шпана з мозком і розумом? Я майже за 80 років свого життя таку не зустрічав. Одні безмозкі понти і кримінал!"

"Просто молодці!"

"Вищій пілотаж."

"У Росії з'явилося нове покоління дипломатів-дипломатичне бидло.Адже це не була випадковість. Лицемірне гі*но"

"Милий гоп-жарт"

"Класний тролінг..)"

Раніше ми повідомляли, Путін збентежив росіян зовнішнім виглядом, з'явившись раптово ра Різдвяній службі.

Так, російський лідер з'явився в Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга в «бабусиній» кофті, щоб, напевно, бути ближче до народу. Після вітальної промови Путін поспішив ретируватися. Ні дітей, ні онуків президента на службі помічено не було.

Крім того, ми розповідали, росіяни висміяли новорічне привітання Путіна. На цей раз народ пожартував над місцем, де він зачитує своє звернення.

В Твіттері опублікували фото, на якому Путін у довгому чорному пальто і уггі стоїть на підставці, застеленому "совковим" килимом, а в нього за спиною – панорама нічної Москви.

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

Як повідомляла Politeka, самотній Путін розсмішив росіян, правдиве фото розставило всі крапки.

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