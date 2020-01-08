новорічний набір для дітей в Омську поклали цукерки із зображенням президента Росії Володимира Путіна

роздали Цукерки в Омську дітям. В начинку входить горілка, перець чилі і імбир. Фотографію опублікували в місцевому паблике. Про це пише "Сьогодні".

Користувачі почали жартувати на цю тему:

"Зі смаком податків?", "Це на губернаторській ялинці дали?", "У нас взагалі з коньяком були".

На сайті виробника зазначено, що у складі темний шоколад, горілка, масло, перець чилі, імбир і ароматизатор.

Раніше ми повідомляли, що Путін дико зганьбився з подарунком для президента Естонії.

У мережі обговорюють скандал, що розгорівся між двома країнами на ґрунті здавалося б радісної події - дня народження. Так, нещодавно Кальюлайд відзначила 50-річчя. Російський президент привітав колегу з ювілеєм, відправивши їй пляшку шампанського з окупованого Криму. Глава Естонії повернула подарунок назад.

"Кремлівські гопники вирішили привітати президента Естонії з Днем народження пляшкою шампанського з окупованого Криму. Канцелярія естонського президента відправила подарунок назад. До окупантів досі так і не дійшло: країнам Балтії крадене не потрібно!", - пишуть користувачі в Твіттері.

Повідомлялося, що Путін яскраво осоромився перед мільйонами росіян, скандальні кадри вже в мережі.

Російський президент Володимир Путін безглуздо зганьбився з новорічним привітанням.

Справа в тому, що російські телеканали, які транслювали виступ Володимира Путіна опівночі, відключили лічильники лайків і дизлайків.

На ганебний момент звернув увагу карикатурист Сергій Йолкін, який вирішив у звичному для себе стилі висміяти російського президента.

"Лайки падають, падають, падають... Російські телеканали відключили лічильники лайків і дизлайків під новорічним зверненням Володимира Путіна на своїх сторінках у YouTube", - написав Йолкін.

Нагадаємо, Путін в образі бабусі засвітився в церкві, росіяни в сльозах

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