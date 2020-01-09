Вже третій день поспіль мережі не перестають потішатися над кофтою російського президента Володимира Путіна, в якій він з'явився на Різдвяній службі

Чи то сіра, чи то світло-бежева кофта глави РФ не дає спокою користувачам всесвітньої павутини. Її роздивилися буквально під мікроскопом, знайшли схожу за 92600 рублів і навіть винесли Путіну «модний вирок», передає Politeka.

Річ, в якій президент з'явився перед прихожанами Спасо-Преображенського собору в Санкт-Петербурзі, хоч і коштує багато грошей, виглядає на ньому, м'яко кажучи, зовсім не модно. Черговий жарт з цього приводу у своєму блозі в Twitter опублікував користувач під ніком Анатолій Трупінін.

На фото – Путін у соборі в горезвісній кофті, поряд – схожий кардиган з описом і цінником.

«Ліберасти знову сміються над Президентом. Светр у Нього бачте занадто дорогий. А я вважаю що це навпаки показує Його близькість до народу! Самі подивіться, светр майже сто тисяч коштує, а Володимир Володимирович в ньому виглядає як пер**й дід біля телевізора!», – підписав публікацію автор.

У коментарях користувачі не тільки підхопили сарказм, але дехто й навіть припустив, що під кофтою у Путіна бронежилет. Саме тому, мовляв, він і виглядає трохи безглуздо в цьому вбранні.

«Він що в елітному, дорогому костюмі, крутіше, ніж у самого Бонда, виглядає, як старий, пер**ся і вічно крехтящий дід, що і в цьому светрі за сто тирів, що в майці-алкоголічці засмальцьованій за 2 рублі! А втім.. чому "як"? А якщо немає різниці - навіщо платити менше народних?», «Дід може вийти з підворіття, але підворіття з нього – ніколи», «Бронежилет не враховується?», «Цікаво , а треники у нього по чому? І взагалі, до цього ансамблю підійшли б з смужками і розтягнутими колінами, можна ще сланці на шкарпетки», «Комір з перуки Кобзона», – жартують під публікацією.

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