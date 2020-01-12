Володимира Путіна звинуватили в хитрості з новорічним поздоровленням для росіян

За традицією лідери країн щороку записують новорічне звернення до своїх громадян, яке транслюється в ніч на 1 січня. Передбачається, що ці відео повинні бути актуальними, однак, судячи з усього, російський президент вирішив знехтувати цим нюансом і записати скопом цілу серію звернень на багато років вперед.

Так, користувач Twitter під ніком Julius-ALF звернув увагу на неймовірну схожість фону в новорічних зверненнях Путіна за 2019 і 2020 рік. Він опублікував скріншоти, на яких виразна видно однакову тінь на даху будівлі, а також однакові мітки на снігу на двох відео, нібито знятих з різницею в рік.

У мережі відразу ж почали обговорювати цю деталь. При цьому деякі зазначали, що у Путіна записані звернення одразу на 10 років вперед.

«Технологія "Мертва рука". Ми всі помремо, а Вова буде виходити в ефір і вітати росіян з черговим Новим роком», «Записано наперед до 30 року», «Так до 2060 року поназаписали. Раптом амери віддалено відключать свої компи у нас і монтажі не вийде.. і прогулянки з Кужегетовичем теж відзняли вперед», «Хромакей звичайний, а знімали в бункері», «Не містика, а Стабільність», «У нього вже цих звернень на 20 років вперед записано», «Театр для бідних», «Фотошпалери», - пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що 11 січня відбулася зустріч Ангели Меркель і Володимира Путіна. Канцлер Німеччини і президент РФ зустрілися в Москві. Візит пані Меркель і зустріч безпосередньо активно обговорюють в мережі.

Під відео «Путін і Меркель. Рукостискання в Кремлі» з'явилася маса їдких коментарів на адресу глави Кремля зокрема. Користувачі сміються над «невыдающимся» зростанням Володимира Путіна і іншим.

Нагадаємо, Путін впав обличчям у бруд на зустрічі з Меркель, відео облетіло мережу: «ходулі не потрібні».

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