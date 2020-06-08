Піцу зазвичай роблять з того, що знайдуть у холодильнику. Заглянула в свій: півпляшки коньяку і лимон, якось насторожує мене ця піца

– Послухайте, — говорить шеф співробітникові, — ви говорите, що ви маєте п'ятирічний стаж роботи, а насправді виявляється, що ви ніде не працювали.

– А хіба ви не говорили, що вам потрібні працівники з уявою?

***





Очманілі працівники шиномонтажу розглядають крутий тюнінговий Порш кабріолет, яким керує шикарна дівчина: заїхала тиск в шинах перевірити. Посеред розкішної приладової панелі виділяється велика червона кнопка. Питають дівчину:

— Це навіщо кнопка?

– Це від дощу…

– Що, дах виїжджає?

– Ні, дощ перестає!

***

Водій автобуса розгадує кросворд, до нього в кабіну залазить оперативник.

Водій:

– Чуєш, Петрович, «нічний наряд»?

– Обхід.

– Ні, не те.

– Вилазка.

— Не підходить.

– А ти у відповідях подивися.

— Так нечесно буде.

– Дивись, мені самому цікаво стало!

– Слухай, виявляється нічний наряд — це піжама!

***

– У мене є побоювання, що віскарь завадить сьогоднішньої пробіжці.

– З чого б це? Головне – не розплескати.

***

З дитинства батьки вчать нас не довіряти незнайомим людям. Не довіряти знайомим ми вчимося самі і вже набагато пізніше…

***

Як відомо, теорія Дарвіна про походження людини від мавпи має вельми істотний недолік. Мовляв, так і не знайдено проміжну ланка. Та облиште! Озирніться уважніше. Навколо нас повно і проміжних ланок, і взагалі тупикових гілок людства.

***

– Люблю саночки за собою возити.

– Любиш кататися з гірки?

– Ні. Хобі таке.

***

Сучасному діду Мазаю для порятунку зайців достатньо просто не впустити контролерів в автобус.

***

– Я абсолютно не розумію, що робиться в цій лікарні, — говорить один пацієнт іншому. — Коли я сюди ліг, один лікар сказав, що у мене апендицит, а інший стверджував, що камені в жовчному міхурі.

– Ну і чим все скінчилося?

– Вони підкинули монетку і мені видалили гланди.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам.

Раніше Politeka повідомляла, що боягузтво Путіна показали одним відео.

Також Politeka писала, що ватажок "міліції ЛНР" заговорив українською в ефірі пропагандистів.