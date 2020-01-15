Поки глава РФ Володимир Путін начиняє танками і солдатиками Донбас, у самому серці Росії знайшлися досить несподівані вороги

Мешканці російської столиці почали масово скаржитися в соцмережах, що двірники пысля вказівки згори взялися руйнувати сніговиків, яких зліпили діти у дворах.

На цей факт звернув увагу блогер Vіtаuskаs і висміяв його в традиційній манері, передає Politeka.

«Зима не пройде! Росіянам настільки важливо хоч з кимось щодня воювати, що в Москві (на яку вороги досі так і не напали) вирішили оголосити війну сніговикам. Ватники ще беруться стверджувати, що Росію всі бояться? Та над цим божевільним будинком вже сміється весь світ!», – підписав він скрін новини.

«Сніговики в Москві повинні бути тільки з закупленого сертифікованого снігу, стандартного розміру і ваги. Морква повинна бути теж стандартного розміру і кольору. Всі сніговики повинні посміхатися ніжною посмішкою задоволених життям громадян. А не оця ваша самодіяльність!», – жартують в коментарях.

У свою чергу жителям Москви не до іронії. Ось, наприклад, Юлія Михальська‎, мешканка білокам'яної, скаржиться на свавілля комунальників.

«Вчора нарешті випав сніг, для дітвори радість - у нашому дворі тільки при нас 5 сніговичків зліпили!!! Сьогодні НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ЖОДНОГО! Дочка вранці пішла перевірити свого сніговика-дівчинку Дуню - а там просто все розчищено! Дитина плакала!!! Нібито хтось поскаржився і двірникам поставили завдання прибрати сніговиків. Якимось вже маразмом віддає (((( Можливо, хтось знає, що сталося? Який «редиска» приймає рішення видалити сніговиків, побудованих у дворі на дитячому майданчику? Дітьми, дочекалися снігу??? Кому скаржитися?», – запитує вона.

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