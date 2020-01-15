Російський кинематограф у турборежимі видає фільми про війну, якість і зміст яких все частіше стають приводом для жесту «рука-обличчя»

Черговий «шедевр» патріотичного угару висміяв у своєму Twitter блогер Олег Чагін, передає Politeka. Причому увагу чоловіка привернув не стільки зміст стрічки, скільки актори, які грали в ній.

Він опублікував кадр з чергового фільму з серії «діди воювали», на якому актриса у військовій формі часів Другої світової лежить на землі.

Незрозуміло, чи вона збирається когось рятувати, чи повзти вперед. Набагато цікавішим є її зовнішній вигляд. В кіно, що нібито показує початок 40-х років минулого століття і військові дії, ця дама з'явилася в кадрі з макіяжем, довжелезними віями й губами, на яких явно помітні сліди тюнінгу.

«Гірше сучасних російських фільмів — тільки сучасні російські фільми про Велику вітчизняну війну і радянську епоху. Цей кадр — обличчя цих нових фільмів. Контузія в губи...», – підписав він знімок.

У коментарях користувачі не стримували сарказму, причому чимало реплік складно назвати пристойними:

«Ти шо, вона цими губами танки Гудеріана зупинила! І стрінгами», «Який п***ць, мені аж соромно стало, хоч і не маю відношення до цього ла*на. Мій дід на 50 років перемоги плювався від ювілейного годинника Політ, а тут взагалі жах невимовний», «Да ладно, її просто вороги зловили і катували, занурювали морду у вулик», «Яка гидота :(«, «Нічого ви не розумієте, це такий рот військ», «просто вона робила штучне дихання поспіль цілій роті», «Даааа!!! Контузія по всьому периметру!».

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