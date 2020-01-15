Більш гострою фотожаби не буває

В інтернет-мережі підняли на сміх колишнього прем'єра Росії Дмитра Медведева за відставку за допомогою фотожаби

Як повідомляє Politeka, знімок розмістив художник Андрій Петренко.

«Не по дорозі», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотожабе Путін зображений у вигляді ящірки, від якої відривається хвіст з особою Медведєва. При цьому ватажок Кремля нібито говорить «Нам з тобою не по дорозі». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«правильно», «давно пора», «а може, і Путіну пора?», «їм взагалі-то обом в ту сторону», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відставка уряду РФ стала справжньою спецоперацією президента Росії Володимира Путіна. Таку думку озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.

Він зазначив, що новина про відставку уряду РФ - досить несподіване послання від президента Росії Володимира Путіна, але вельми в його дусі.

"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається приймати рішення несподівано, раптово. Загалом, це спецоперація", – заявив російський журналіст.

Журналіст також висловив переконання в тому, що рішення про відставку уряду Російської Федерації належить президентові Росії Володимиру Путіну, але ніяк не Дмитру Медведєву. Він назвав це явною спецоперацією проти Медведєва і його "товаришів".

Яковенко також впевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".

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