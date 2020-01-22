Деякий час тому на урядовому сайті опублікували новину про те, що генпрокурора і його найближчому оточенню підвищать зарплати

Зокрема, Руслан Рябошапка буде отримувати 93 тисячі гривень, його перший заступник - 89,3 тис. грн, інший заступник - 86,4 тис. грн, начальник департаменту 40,3 тис. грн, начальник управління - 38,6 тис. грн і начальник самостійного відділу - 36,8 тис. грн, пише Рoliteka.net.

Крім того, колишній міністр соцполітики Павло Розенко з власних джерел дізнався, що збільшили зарплати в 3,5-5 разів всім міністрам.

Нардепів очікує збільшення зарплати в 2,5 разу, таким чином обранці будуть отримувати більше 100 тисяч гривень.

Користувачі мережі активно почали обговорювати новини про підвищення зарплат топ-чиновників.

В інтернеті навіть з'явилася фотожаба, на якій зображений президент Володимир Зеленський в компанії топ-чиновників в образах Шурика, Труса, Балбеса и Бивалого з фільму "Кавказька полонянка".

"- 500.000 тисяч. - Кожному!", - говориться у підпису.

"Кінець епохи бідності! Працівники Міністерства культури України в кінці року отримали чималі премії - 100-400 тис. грн Керівник Укрпошти має зарплату 2 млн. грн. на місяць", - написав один з користувачів мережі, коментуючи фотожабу.

Також запис Розенко про підвищення зарплат нардепам зібрала море обурення. За кілька днів пост оцінили понад 600 людей, які також прокоментували новину.

"Треба зменшити кількість депутатів", "Відразу видно що патріоти! Ненаситні!", ""А де таке зростання зарплат і пенсій ???", "Так нахабно ще ніхто не брехав", ""Розвели", або "зробили" вчителів, як лохів, даруйте", "Що-то замало підняли" слугам народу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у 2020 році надбавки в розмірі 10% для працівників сфери освіти стали обов'язковими. Ці гроші отримують, зокрема, класні керівники та завідувачі кабінетами.

За перевірку терадей вчителі отримують надбавку в 20%. Також додаткову суму в розмірі 10% отримують вчителі, які пропрацювали більше трьох років, понад 10 років - 20%, а 20 років - 30%.

Нагадаємо, українцям підвищать зарплати в 2020 році: хто і скільки буде отримувати.

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