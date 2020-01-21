В мережі висміяли провал Росії у технологічному розвитку



Як передає Politeka.net, відповідний запис опублікована в Twitter-акаунті "Вуса Пєскова".

Так, Росія зайняла 46 місце в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, в той час як Україна знаходиться на 44-му рядку.

"Нічого, ось ми зараз Конституції перекроїмо, транзит влади забезпечимо, ось тоді і можна буде зайнятися такими дрібницями, як технологічний розвиток", - йдеться у підписі до посту.

В коментарях росіяни розділили гумор автора, а деякі заявили, що всі проблеми Росії з-за агресії.

"Палеозойська Федерація", "якщо постійно труїти всіх сусідів, ніякого розвитку не буде. та ще купу воєн вести.", "Зате випереджає гандурас", ", "Технології унітазів "сцарапали". Тепер головне поставити в правильних місцях. Так пабедим!)))", - писали під постом.

Раніше над показухою під час регулярних пірнань Володимира Путіна посміялися в мережі. Російський лідер любив занурюватися в ополонку на камеру, демонструючи свою побожність. Через це над ним насміхалися автори фотожаб.

Сергій Йолкін у своїй новій роботі зазначив, що відмова Путіна навіть викликає подив у його охорони - і амфори на дно ополонки не треба ховати.

Цього разу російський президент замість пірнань поїхав у Берлін на конференцію з врегулювання ситуації в Лівії.

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Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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