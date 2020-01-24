Президента РФ Володимира Путіна висіяли за ставлення до росіян
Як передає Politeka.net, відповідне відео опубліковано в Twitter-акаунті "Разбираются. Потерпите".
На кадрах видно, що люди тягнуть руки до Путіна, вітаються і дякують. Росіяни просять навести порядок з чиновниками і просять, щоб їх президент частіше до них приїжджав.
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Користувачі мережі сприйняли таке відео з обуренням, порівнявши Путіна з царем, який приїхав до своїм холопам.
"Спасибі товаришу путену за щасливе колгоспне життя, тьфу гидко дивитися", " Хіба можна з цими холопами щось змінити в цій країні? Нічого і ніколи.", "Охоронців більше ніж "народу". Ніби на окупованій території.", "Хто цей одутлий дід? Де сам Путін? ", "Соромно і гірко!", "Ох**ть..., адже там не підроблений вираз на обличчях людей... Доторкнулися до дива животворного...і дітям своїм будуть передавати свою причетність до явища...Путіна народу...", - писали користувачі мережі.
Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх з-за його зростання.
У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 див. Путін — 155 див. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту.
Але, як видно на фото, їх зростання виявився однаковим.
Для користувачів мережі це не стало новиною, так як вже неодноразово Володимир Путін потрапляв у конфузи з зростанням.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".