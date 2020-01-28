В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив заспівати пісню прямо зі сцени

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смірнов в Twitter.

«2010 рік. Путін співає Blueberry Hill», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на архівних кадрах Путін в костюмі співає для натовпу присутніх знаменитостей, серед яких є відомі актори і топ-верхівка Росії. У якийсь момент люди вирішили навіть встати.

Уточнимо, що інцидент спровокував справжній шквал емоцій з боку користувачів.

2010 год. Путин поет Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

«Вже не пізніш рейтинг піднімати чи що ? Баяни десятирічної давності в хід пішли», «Дімка ..як ніби ти прощаєшся з плешивым ..», «дойче зольдатен унд», «була рота автоматників, і всі за відмашкою встали», «Це який двійник?», «Діма, а дід вилитий аль капоне був, за манерами», «наступною буде Мурка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз став посміховиськом в соціальних мережах

На цей раз Володимира Путіна висміяли за цинічний візит в Ізраїль, де проходив форум, присвячений 75-й річниці Голокосту.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, який працює під пседовнимом "Альоша Ступін".

Художник зобразив на карикатурі оголеного Володимира Путіна, який сидить верхи на ведмедя, що намагається списом зловити Адольфа Гітлера поруч із табором Аушвіц.

Швидше за все, Ігор Поночевный намагався натякнути, що Володимир Путін не має морального права виступати на подібних форумах, оскільки Кремль знищує мирне населення сусідніх країн для втіхи своїх амбіцій.

"Геніально, правда без найменших домішок завжди геніальна, плюс чудова картина!", "Скоро дидываевалами будуть чекісти. Вони не вироблені, у 90 років живчики. І підуть по Червоній площі загони Смершу", "Контужений на обидві півкулі", "Дід перемог!", "Визволитель Освенціма!", "Цим він займається щодня після полудня", "Здалося, що він водить цього Гітлера на повідку і всіх лякає", "І навіть на картинках путін помітно старіє. Одного разу таки..", - іронізують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.