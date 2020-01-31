В мережі жорстко висміяли нового міністра культури РФ, яка ненавидить культурні заходи і посилала всіх на три букви

У мережі продовжують висміювати нового міністра культури РФ Ольгу Любимову, яка раніше "прославилася" абсолютно некультурною поведінкою. Так, одного разу вона похвалилася футболкою з матірною фразою. Також у мережі обговорюють її відверті зізнання, що вона ненавидить творчі вечори, виставки і часто бреше.

Пародію на міністра опублікували користувачі Twitter. На відео міністр нібито зустрічається з президентом РФ Володимиром Путіним і на фені і з лайкою розповідає про свої пригоди під час поїздки в Париж. У ході зустрічі міністр курить, а на ній красується знаменита футболка з написом "Ідіть на х*"

"Промова" міністра до Путіна рясніє жаргоном:

"Я поражняк не гоню, отвечаю. Вот случай был, зависали с телками в Париже. "Кокс, шмокс туда сюда". "Я весь этот культур мультур на балде вертела". "Чуют мои булки, сейчас в блудняк какой-то залетим", "Я весь этот ваш культур-мультур на балде вертела".

В коментарях одні користувачі оцінили ораторські здібності міністра.

"Я даже заслушался складно базарит тетка и главное по теме, а Вовик тоже молодец внимательно выслушал и даже ни разу не перебил. Вот что значит воспитание, сразу видно что родился в культурной столице. Одним словом уважуха".

Інші просто посміялися : " Раз 5 уже посмотрел. Балдежный культур-мультур получился, е-мае"

Треті жахнулися ситуації в РФ. " Картинка смешная, а ситуация страшная "

Відео також є в YouTube

Скріншот з "подвигами" міністра раніше опублікував і Олексій Навальний.

"Блог міністра культури Росії чудовий", - підписав він пост.

Як видно на фото, Любимовая не стримувалася у своїх висловлюваннях. Особливу увагу привертає її фраза: "Вру официально, потому что насрать на тех, кому вру. Типа: вы знаете, что я вру и я это знаю. Но мы держим лицо и продолжаем нести вот все это. Ну как на встречах Медведева с министрами, ну типа так... "

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