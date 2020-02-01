В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за дивне привітання ветеранів війни

Як повідомляє Politeka, кадрами поділився блогер «Проф. Преображенський» в Twitter.

«У московському аеропорту концерт для ветеранів війни з нагоди річниці закінчення Сталінградської битви. У московському аеропорту. В честь Сталінграда. Для ветеранів. Ну і що, що в аеропорту немає ветеранів. Це ж дрібниці. Дивно, що ще батони не роздавали, як у Керчі», - йдеться в повідомленні.

В московском аэропорту концерт для ветеранов войны по случаю годовщины окончания Сталинградской битвы.

В московском аэропорту.

В честь Сталинграда.

Для ветеранов.

Ну и что, что в аэропорту нет ветеранов.

Это же мелочи.

Странно, что ещё батоны не раздавали, как в Керчи. pic.twitter.com/CMftiAnlDo — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 31, 2020

Звернемо увагу, що користувачі мережі не стримували емоцій, про що говорять коментарі під постом.

«Боже, клоуни», «вистачить цього дер*мА. Краще б їм допомогли фінансово», «Це новий вірус – єба*утости», «дичину якась», «я на місці пенсіонерів образився», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на гучний провал Володимира Путіна, Україні все одно доведеться жити поруч з Росією. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Український журналіст в ефірі російської радіостанції " Ехо Москви вирішив в черговий раз підколоти Володимира Путіна за провал з вигаданим "Новоросією", яку лідер Кремля намагався створити на окупованих українських територіях.

"Дякуючи Богу, очевидно, так сталося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли один час не з Україною сусідами, а з "Новоросією". Але зараз від цього пішли", – потроллил Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, Путін готовий "здати" Донбас, але є умова: "Потрібно добитися..."

Як повідомляла Politeka, Путін підготував хитрий капкан, Україна у великій небезпеки.

Також Politeka писала, що новий удар Путіна по Україні, Кремль вивели на чисту воду: Можна грабувати...