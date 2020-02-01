В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за дивне привітання ветеранів війни
Як повідомляє Politeka, кадрами поділився блогер «Проф. Преображенський» в Twitter.
«У московському аеропорту концерт для ветеранів війни з нагоди річниці закінчення Сталінградської битви. У московському аеропорту. В честь Сталінграда. Для ветеранів. Ну і що, що в аеропорту немає ветеранів. Це ж дрібниці. Дивно, що ще батони не роздавали, як у Керчі», - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що користувачі мережі не стримували емоцій, про що говорять коментарі під постом.
«Боже, клоуни», «вистачить цього дер*мА. Краще б їм допомогли фінансово», «Це новий вірус – єба*утости», «дичину якась», «я на місці пенсіонерів образився», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, незважаючи на гучний провал Володимира Путіна, Україні все одно доведеться жити поруч з Росією. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
Український журналіст в ефірі російської радіостанції " Ехо Москви вирішив в черговий раз підколоти Володимира Путіна за провал з вигаданим "Новоросією", яку лідер Кремля намагався створити на окупованих українських територіях.
"Дякуючи Богу, очевидно, так сталося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли один час не з Україною сусідами, а з "Новоросією". Але зараз від цього пішли", – потроллил Роман Цимбалюк.
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