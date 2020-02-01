Слова народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара про те, що пенсіонерці, у якої немає грошей на оплату газу, можна продати «елітного пса», заплатити і жити спокійно, стали справжньою бомбою

Соціальні мережі буквально вибухнули коментарями і фотожабами на цю тему, передає Politeka.

Так, відразу став популярним і без того відомий мем, на якому старенька за кермом авто, а поруч – пес із переляканим виразом морди. Правда, тепер сюди додали підпис «Зараз тобою заплачу за комуналку».

Відомий блогер Святослав Батів опублікував статус «Кінець епохи елітних собак».

У мережі з'явилися фотожаби за принципом передвиборних бордів партії «Слуга народу», на яких фігурує Брагар. «Продай собаку, заплати за газ», – йдеться у підписі.

Світлана Колесник опублікувала фото двох котів і собак, підписавши: «Всіх зібрала, піду платити за газ».

А ось фото з фільму про Муму. В кадрі – Герасим, який тримає на руках собаку. «Куди пливемо?» – запитує нібито тварина: «Коммуналочка. Гірше не буде, Муму».

І ще трохи народної творчості.

Коментарі під кожною з публікацій відповідають.

«Собаки такого не заслужили, вони гарні на відміну від цих депутатів!», «Бережіть своїх елітних собак, тому що пенсіонери будуть відловлювати за газ. Ну їм підказав слуга», «а кіт, якщо продам, піде за доставку??», «кота не продаси – на нього ж будинок переписаний», «Де набрати собак, щоб оплатити зимові, газові тарифи? І де ті люди, готові у мене купувати цуценят щомісяця?», – пишуть люди.

Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

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