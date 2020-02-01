В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який прийшов з квітами Патріархом Кирилом

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смірнов.

«Велике вам спасибі за любов і віру, і до Батьківщини»: Володимир Путін привітав Патріарха Кирила з днем інтронізації", - йдеться в повідомленні.

«Большое вам спасибо за любовь и к вере, и к Отечеству»: Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации pic.twitter.com/9hNW7pOM4z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 1, 2020

На опублікованих кадрах видно, як Путін підходить до Кирила з квітами, посміхається і нервово хитає головою. При цьому Патріарх РПЦ пильно дивиться на нього, як на підлеглого. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"підполковник КДБ Путін вручив квіти агенту КГБ Михайлову", "Гундяеев знову закличе до смирення і розмноження", "За взаємну любов до грошей, слави і влади", "Новини "світського" держави", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах.

Відомий російський художник Ігор Поночевный, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін", вирішив зробити Володимира Путіна героєм своєї нової карикатури.

Він зобразив оголеного Володимира Путіна, який сидить верхи на коні. На голові президента Росії можна побачити шапку Мономаха, на якій також видніються свастика, червона зірка та символ СРСР.

"Шапка-вірус", - йдеться у підписі до карикатурі. Ймовірно, автор вирішив зробити відсилання до епідемії коронавіруса в Китаї.

"Вірус під шапкою", "Годинник забув намалювати", "Коронавірус", "Вершник так точно. А у коника вушка крила молі нагадують. Може стати темою наступних малюнків. Пегас-моль, ну і тд. Ну а вже з "купання червоного коня" так море фантазії", "Альоша, це шедевр", "Верховний правитель!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Поночевного.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

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