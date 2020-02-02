Колишній Прокурор Криму і нелегетимный депутат Держдуми Наталія Поклонська вирішила показати себе в іншому амплуа

На фото Наталія позує в піджаку, спідниці і блузці. Спідниця виявилася досить короткою. Про це пише Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Сама Поклонська назвала себе "красунею". Також вона додала, що вона "голлівудська зірка".

"Звикли бачити мене неслухняним депутатом або злючим прокурором? Ну я ж кримська "няш-мяш", – написала Поклонська.

Відразу побачила етту публікацію Ксенія Собчак, яка пожартувала, що "прокурор" у "грайливому настрої".

Росіяни ж залишилися не в захваті від таких знімком Поклонської. Вони почали активно обшучивать тему.

"шукає Чоловіка? Нехай почне пельмені викладати", "Краще б кокошник одягла", "Підлікували б блаженну спочатку, а то своєї хоче здаватися і мироточить з кожного приводу", "Хрест православний забула вдягти", "Наташка нового чоловіка шукає, мужики, налітай", "Розлучилася, чи що?".

Раніше ми повідомляли, що Колишній "прокурор" окупованого Криму, нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська раптово розкритикувала президента України Володимира Зеленського.

Наталія Поклонська звинуватила Володимира Зеленського "махрової русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу. Таку заяву скандальний російський депутат зробила на своїй особистій сторінці у Facebook.

Поклонська влаштувала справжню істерику, прокоментувавши заяви Зеленського, які він зробив під час візиту в Польщу. Зокрема її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.

"При всій моїй повазі до Володимиру Зеленському, але... щось у нього стався зсув по фазі...", - написала Поклонська.

Нагадаємо, Поклонська зібралася в Україну і звернулася до Зеленському, мережа в ауті

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