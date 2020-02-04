В мережі висміяли президента Росії Володимира Путіна за «технологічний прорив», який пропагували по центральному каналу
Як повідомляє Politeka, про це повідомив блогер «Проф. Преображенський» в Twitter.
«Хороші новини. Черговий технологічний прорив: на "Східному" при складанні ракет-носіїв краном тепер керують за допомогою радиоджойстика. Упевнений, в США, Європі і Китаї навіть найсміливіші фантасти поки ще не здогадуються про таку технології», - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах журналісти хваляться, що у робітників є звичайний радіокерований джойстик, за допомогою якого механічна рука пересуває частини ракети. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«У них обох муляжі,справжнім сам Пу управляє», «джойстик прямо з Алі приїхав», «Сподіваюся не з іноземних деталей то джойстик», «Гаразд джойстик, коней з кадру прибрали і в ручну котять ракету», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін осоромився перед росіянами з-за дивного рішення.
На цей раз Володимир Путін зганьбився після того, як віддав наказ на евакуацію росіян з Китаю не цивільною авіацією, а військової.
Про це в своєму мікроблозі Twitter похвалився російський пропагандист Дмитро Смирнов.
"Путін доручив провести евакуацію росіян з Китаю за допомогою ВКЗ Росії, евакуація почнеться вже сьогодні", - йдеться у підписі до опублікованого знімку, на якому низькорослий Володимир Путін стоїть в оточенні льотчиків.
Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".
Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".
Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.