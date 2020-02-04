І це показували по федеральному каналу!

В мережі висміяли президента Росії Володимира Путіна за «технологічний прорив», який пропагували по центральному каналу

Як повідомляє Politeka, про це повідомив блогер «Проф. Преображенський» в Twitter.

«Хороші новини. Черговий технологічний прорив: на "Східному" при складанні ракет-носіїв краном тепер керують за допомогою радиоджойстика. Упевнений, в США, Європі і Китаї навіть найсміливіші фантасти поки ще не здогадуються про таку технології», - йдеться в повідомленні.

Хорошие новости.

Очередной технологический прорыв: на "Восточном" при сборке ракет-носителей краном теперь управляют при помощи радиоджойстика.

Уверен, в США, Европе и Китае даже самые смелые фантасты пока ещё не догадываются о такой технологии. pic.twitter.com/l1tCwYZ5fG — Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 3, 2020

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах журналісти хваляться, що у робітників є звичайний радіокерований джойстик, за допомогою якого механічна рука пересуває частини ракети. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«У них обох муляжі,справжнім сам Пу управляє», «джойстик прямо з Алі приїхав», «Сподіваюся не з іноземних деталей то джойстик», «Гаразд джойстик, коней з кадру прибрали і в ручну котять ракету», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін осоромився перед росіянами з-за дивного рішення.

На цей раз Володимир Путін зганьбився після того, як віддав наказ на евакуацію росіян з Китаю не цивільною авіацією, а військової.

Про це в своєму мікроблозі Twitter похвалився російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін доручив провести евакуацію росіян з Китаю за допомогою ВКЗ Росії, евакуація почнеться вже сьогодні", - йдеться у підписі до опублікованого знімку, на якому низькорослий Володимир Путін стоїть в оточенні льотчиків.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.