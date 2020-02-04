В інтернет-мережі висміяли фейковую спонтанну зустріч президента РФ Володимира Путіна з нібито громадянами

Як повідомляє Politeka, кадри в мережу злив пропагандист Дмитро Смірнов.

«Ви ж замерзли!»: Путін зупинив кортеж, щоб поспілкуватися з мешканцями Череповця»,- йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Путін нібито раптово зупиняється в Череповці для того, щоб поспілкуватися з простими людьми. При цьому, коли він підходить до натовпу, із нізвідки «нарисовывается» зграя охоронців і журналістів. З-за них звичайних росіян практично не було видно. На це звернули увагу і користувачі мережі.

«Знову все за парканом і купа охоронців. І зовсім випадково опинилися на місці телеканали. ШАПІТО», «Так він весь цей цирк з собою на 8-транспортних літаках возить. ДБ», «Випадково на місці опинилися дві знімальні групи і чувак з мікрофоном», «ура, цирк приїхав!», «Нічого не змінюється в принципі», «викликайте мороженщицу», «Дивимося на задній план, фст у формі ГИБДД і більше нікого, чергова шняга», «і все нижче путіна, спеціально підібрані?»,- пишуть вони.

До цього ми писали, що Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах.

На цей раз Володимира Путіна висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".

"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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