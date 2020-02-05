В мережі висміяли президента Росії Володимира Путіна за дивну зустріч з послом Марокко

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смірнов.

«Посол Марокко ніби вийшов з новин про коронавірус: У Кремлі почалася церемонія вручення вірчих грамот», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах посол підходить до Путіна в незвичних для дипломата шатах – абсолютно білому вбранні і капелюхом.

Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус: В Кремле началась церемония вручения верительных грамот pic.twitter.com/3j1rpMuvcT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 5, 2020

«коси не вистачає», «Останній джедай», «гыгыгы. давай тепер жарти про діда», «Путін тепер в куклукс клані?», «Гендальф прийшов до Саурону», «Цікаво, через деякий час

Росія вимагатиме, щоб зростання послів був не вище 160 см», «Клоунада», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився через показухи на публіці

На цей раз російського президента рознесли за показуху, яку він влаштував під час робочого візиту в Череповець.

Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який з незрозумілих причин називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Володимир Путін приїхав в Центр бойових мистецтв в Череповці", - йдеться у підписі до відео, на якому діти в кімоно кланяються перед президентом Росії.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і відзначили, що в Кремлі проблема зі сценаристами і режисерами подібної "показухи".

"Що в голові у таких людей?", "На хлопчиків дивитися?", "Може знайдеться сміливець і одним ударом ногою відправить до праотців цього недодиктатора", "Ура! Цирк приїхав!", "Так, хлопців, режисер у вас не дуже. Нічого нового. перша спілкування з людьми, які вже знають, які питання ставити. Потім зупинка на шляху прямування, де снайперів більше ніж людей і на закінчення спорткомлекс. 20 років вже одне і теж", "Викликайте мороженщицу", "І все нижче Путіна, спеціально підібрані?", "Яка низькосортна пропаганда. Рейтинг справами треба піднімати, а не цим г**ном", "Турботливий ти наш...", - жартують росіяни в коментарях під відеороликом Смирнова.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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